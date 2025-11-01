Eski Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız tahliye edildi

Mersin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan DEM Partili eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sarıyıldız, eski meclis üyesi Özgür Çağlar ile DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında olduğu tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutuklu sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Nuriye Arslan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşmada, sanıkların savunmaları ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme Sarıyıldız, Arslan ve Çağlar'ın yurtdışı yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.



13 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Sarıyıldız ile belediye meclisi üyelerini görevden uzaklaştırmıştı.