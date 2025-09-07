İlker Arslan dosyası: Rüşvet çarkı nasıl işledi? İddialar neler?

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamasıyla önce görevden alınan ardından hakkında gözaltı kararı verilen Arslan bugün tutuklandı.

ARSLAN'A YÖNELİK SUÇLAMALAR NELER?

Dosyadan sızan bilgiler, eski Antalya Emniyet Müdürü'nün bir rüşvet çarkının içinde olduğuna yönelik iddialar içeriyor.

İfade veren iş insanları, Fazlı Ateş'in aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını söyledi.

İş insanı Fazıl Ateş de aynı dosya kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bu süreçte, 10 milyon liraya yakın bir para, İlker Arslan'ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildi.

İlker Arslan'ın eşi M.A. kızlarına Döşemealtı'ndan 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin de taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını söyledi.

Ayrıca İlker Arslan'ın üzerine kayıtlı aracın Makedonya'da görev yaptığı dönemde alındığı belirtildi

MASAK raporuna göre bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin lira yine iş insanı Fazlı Ateş tarafından ödendi. MASAK raporlarında, A.'nın Arslan'ın hesabına 250 bin lira gönderdiği de yer aldı.

Fazıl Ateş, tüm suçlamaları reddetti, Arslan ile 30 yıllık dost olduklarını, Arslan'ın eşi M.A.'yı ise kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini savundu.

İlker Arslan ifadesinde, eşine yapılan ödemelerin Fazlı Ateş'in şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Arslan, 250 bin liralık ödemenin ise, Ankara'daki arsanın satışından kaynaklandığını iddia etti. Arslan, suçlamaları reddederek, asıl nüfuz ticaretini iş insanı Ateş'in yapmış olabileceğini belirterek şikayetçi oldu..

ANTALYA'YA TESLİM OLDU

Arslan, gözaltı kararı Ankara'da iletilmesine rağmen Antalya'da teslim olmayı tercih etti. Ankara İl Emniyeti, Arslan'ı dün karakola davet etti. Arslan, telefonunu kapatıp, bu çağrıya olumlu yanıt vermedi. Arslan, hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından gece saatlerinde Antalya Emniyeti'ne gelerek teslim oldu.

Hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Arslan, polisi şaşırtmak için yöntem denedi. Arslan'ın kendisine çok benzeyen kardeşini aracıyla yolu çıkardığı anlaşıldı.

Arslan'ın şahsi aracının dün gece Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekipler, takip sonucu aracı durdurdu. Araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dün öğlen saatlerinde yapılan ilk açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı.



GÖZALTI KARARI NEDEN ALINDI?

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

EŞİNE MAAŞ VE RÜŞVET SUÇLAMASI



İfadelerde, Arslan’ın Fazlı Ateş ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş'e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.



Bunun yanı sıra Savcılıkça Fazlı Ateş'in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

İLKER ARSLAN KİMDİR?



Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.



2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.



16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.



İlker Arslan bugün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.