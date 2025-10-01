Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması devam ediyor.



ESKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINDA



Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin de bu sabah evinde gözaltına alındı.



Çetin'in Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.



OPERASYONDA 6'INCI DALGA



Soruşturma kapsamında dün sabah yeni operasyon düzenlenmişti.



Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.



6 ŞÜPHELİ SERBEST



Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.



İSTANBUL SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkanvekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş insanı Metin A. ise Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü.



Metin A.'nın, Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili irtibatı olduğu, bu nedenle İstanbul soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi.

