Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



"Antepli 73" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen İbrahim Halil Şivgan hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianame tamamlandı.



Şivgan'ın "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanması istenilen iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



İddianamede, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınan Şivgan'ın Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.



Şivgan'ın emniyette verdiği ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirttiği anlatılan iddianamede, sanığın kaymakamlık sınavına hazırlanma çalışma evleri ve kaymakamlık mesleğine girdikten sonra örgüt içinde bulunması hakkında bilgiler verdiği aktarıldı.



Sanığın mülki idare amiri olması, örgütte bulunduğu süre ve konum itibarıyla örgütün mülkiye yapılanmasındaki kişi ve faaliyetleri konusunda emniyette ayrıntılı bilgi vermesine rağmen savcılıktaki ifadesinde bunları belirtmediğine yer verilen iddianamede, bu haliyle etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.



Şivgan, iddianamedeki ifadesinde 2005 yılında Ankara'ya gittiğini, parası olmadığı için yapılanma içinde Yasin bey olarak bildiği kişiyle görüştüğünü ifade etti.



O dönemde kamu sınavlarına başvurduğunu belirten Şivgan, şu beyanlarda bulundu:



"Zor durumda olduğumu, bir liramın bile kalmadığını, bir an evvel işe başlamam gerektiğimi söyledim. Bana, 'Seni iyi araştırdım, sen daha güzel bir pozisyon kazanabilirsin. Sana masraf ettirmeyeceğim, bir yere yerleştireceğim' dedi. Beni bir eve götürdü. Bu ev özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olmuş öğrencilerin ders çalışması için oluşturulan bir evdi. 2006 yılında KPSS'ye girdim. İlk etapta Sayıştay birinci yazılı sınav ve kaymakamlık sınavını kazandım. 2006 yılı Kasım ayı ortalarında kaymakamlık mülakatına çağrıldım. Bunun üzerine referans aramaya başladım. Babam örgütle alakası olmayan H.K'ye ismimi verdi. Kaymakam olma sürecinde yoğun olarak derslere çalışmam ve H.K'nin etkisi olduğunu zannediyorum."



Görev yaptığı yerlerde örgüt üyeleriyle kaymakamlık ve vali yardımcıları konutlarında toplandıklarını bildiren Şivgan, şunları kaydetti:



"Örgüt imamı ve abileri sohbet yapardı. Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorlardı. Vaazlarına ait CD'ler izletiliyordu. Hizmet hareketinden övgüyle bahsederek yapılanmaya karşı duygularımızı bir nevi canlı tutuyorlardı. Kural olarak himmet miktarını yüzde 10 ve yüzde 5 olarak belirlediler. Maddi durumum iyi olmadığı için vermediğim aylar oluyordu. Himmeti bizden sorumlu yapılanma mensubuna veriyordum."



İddianamede Şivgan hakkında ifadesine yer verilen ve başka bir dava kapsamında hakkında soruşturma bulunan Ali A. ise sanık ile Uludere Kaymakamı olarak atandığında irtibata geçtiklerini anlatarak, "Güvenlik şartlarından dolayı toplantılara gelip gitmesi zor olduğundan ona da ByLock yüklü tablet teslim ettim. 2014-2016 yıllarında 2-3 defa görüşebilme imkanımız oldu. ByLock kullanıcısıdır" ifadelerini kullandı.

