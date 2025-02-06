Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye 3,5 yıla kadar hapis istemi

2009 yılından 3 Nisan 2024 tarihine kadar CHP'den üç dönem İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi hakkında, başkanlık yaptığı dönemde ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapora yer verildi.



Buna göre raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı yapılan bazı projeler olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve görevlilerinin bu kararı yerine getirmediği belirtildi.



Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verildiği, Danıştaya yapılan itirazın da reddedildiği anlatılan iddianamede, İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye Encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları kaydedildi.

