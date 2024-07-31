Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında 'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
 Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

ANNEANNESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...