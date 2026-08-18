Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla devam eden süreçte eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddialar yeniden gündeme geldi.

BAŞSAVCILIK TALEBİ ÜZERİNE MEZARI AÇILACAK

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Başsavcılık, Denizolgun'un kabrinin açılıp, adli inceleme yapılmasını talep etti.

Talep üzerine feth-i kabir kararı verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, "Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır." denildi.

Eski bakan Denizolgun, 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Denizolgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ve şüpheler gündeme gelmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Karar üzerine Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.

Böylece tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.

Feth-i kabir işleminin yarın sabah saat 08.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

ŞÜPHELER KURİŞ ÖRGÜTÜ OPERASYONUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheler, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma ile bir kez daha gündeme gelmişti.

Soruşturmada tutuklanan Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu .

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.

Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.

Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.