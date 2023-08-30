Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi (Kutbettin Arzu kimdir?)

Olayla ilgili Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Kutbettin Arzu konaklamış olduğu Yalova ili Termal ilçesi TBMM Termal Tesislerinde girmiş olduğu havuzda kalp krizi geçirmiştir. Olay yerine ulaşan 112 ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Sayın Kutbettin Arzu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

2015 YILINDA KABİNEDE GÖREV ALMIŞTI



Kutbettin Arzu 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kabinede görev almıştı.



1 Nisan 1955’te Diyarbakır’da dünyaya gelen Arzu, çeşitli kurumlarda da görev almıştı. Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.