Eski bakan Kutbettin Arzu havuzda ölü bulundu

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Lojmanları’ndaki havuzda ölü bulundu.



Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, 68 yaşındaki Arzu’nun kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Polis, Arzu’nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

2015 YILINDA KABİNEDE GÖREV ALMIŞTI



Kutbettin Arzu’nun 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kabinede görev almıştı.



1 Nisan 1955’te Diyarbakır’da dünyaya gelen Arzu, çeşitli kurumlarda da görev almıştı. Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.