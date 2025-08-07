Eski Bakan Mustafa Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede önceki sabah hayatını kaybetti.

64 yaşında kansere yenik düşen Mustafa Demir'in dün Samsun'da kılınan cenaze namazının ardından cenazesi memleketi 'un Şalpazarı ilçesine getirdi.

Demir için bugün Şalpazarı Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Namaz sonrası Demir, Turalıuşağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mustafa Demir, 22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Milletvekilliği, 60. Hükümet Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2019-2024 yılları arasında da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

