Eski Bakan Ömer Barutçu hayatını kaybetti (Ömer Barutçu kimdir?)

Eski bakan ve milletvekili Ömer Barutçu, hayatını kaybetti. Barutçu’nun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi. Barutçu'nun vefat haberinin ardından İYİ Parti eski lideri Meral Akşener de bir paylaşımda bulundu.



Akşener, açıklamasında, “Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli devlet insanlarından, milletimize ve memleketimize yıllarca hizmet etmiş eski Devlet ve Ulaştırma Bakanımız, değerli büyüğüm Ömer Barutçu'yu kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim... Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.



ÖMER BARUTÇU KİMDİR?



Ömer Barutçu, 1942 yılında dünyaya geldi. Babasının adı Hüsnü, annesinin adı Ayşe'dir. İlk öğrenimini Kilimli İlkokulu'nda; orta ve lise öğrenimini Zonguldak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü bitirdi. Ömer Barutçu, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomist, Araştırmacı ve Daire Başkanıydı. 5. (XVI), XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Zonguldak Milletvekilidir. 53. ve 54. hükûmette Ulaştırma Bakanıydı. 49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanıydı. Evli ve iki çocuk babasıdır.