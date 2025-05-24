Eski bakan Rüşdü Saraçoğlu yaşamını yitirdi

Eski bakanlardan Rüşdü Saraçoğlu, yaşamını yitirdi.

Saraçoğlu kalp rahatsızlığı yaşıyordu.

Eski bakanın cenazesi, yarın öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.

Eski başbakan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve 53'nci Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı yaptı.

MERKEZ BANKASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

TCMB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



RÜŞDÜ SARACOGLU KİMDİR?



Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ekonomist ve siyasetçidir. 1987-1993 arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olarak görev yapmıştır.



Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra, ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.



IMF'de Ekonomist olarak görev aldı, Merkez Bankası Başkanlığı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı, XX. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.



Evli ve bir çocuk babasıdır.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından ve stadına ismi verilen Şükrü Saracoğlu'nun torunu, eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur.



Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak görev yapmış, 31 Aralık 2007 tarihinde emekli olmuştur.



Koç Holdingden sonra Allianz Sigorta A. Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 2013 yılında iş hayatını bırakmıştır.



24 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

