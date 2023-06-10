Eski Bakan Suat Kılıç Yeniden Refat Partisi'ne katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti üyelerini sonlandırdığını açılayarak Yeniden Refat Partisi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı. Erbakan, toplantının ardından, Yeniden Refah Partisi'ne katılan Kılıç'a partisinin rozetini taktı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti üyeliğini 3 Haziran'da sonlandırdığını belirtti ve "8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, bundan sonra da devam edeceğim." dedi.