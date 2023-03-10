Eski bakan Vefa Tanır hayatını kaybetti (Vefa Tanır kimdir?)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Orman Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Vefa Tanır yaşamını yitirdi.

Tanır'ın cenazesi daha sonra memleketi Konya'ya götürülüp Ilgın Çukur Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

VEFA TANIR KİMDİR?



1927'de Konya'nın Ilgın ilçesinde doğan Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönem Konya milletvekilli seçildi.



36. ve 39. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49. hükümet döneminde Orman Bakanı, 51. ve 52. hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı.

