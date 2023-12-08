Eski Bakan Yürür için TBMM'de cenaze töreni

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra; AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Meclis Başkanı Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı.

Törende, Yürür'ün biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

Törenin ardından Şükrü Yürür'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ŞÜKRÜ YÜRÜR KİMDİR?



1944 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Yürür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Yürür, Ticaret Bakanlığı Yurttaş ve İç Ticaret Genel Müdürü ve Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan Yürür; 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde ANAP Ordu Milletvekili olarak seçildi. Yürür, evli ve 2 çocuk babasıydı.