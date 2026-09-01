Eski bakana yurt dışına çıkış yasağı. 'Çakarlı' aracı bin liraya kiraya vermiş

ESKİ DANIŞMAN “ŞAHİN’İN BİLGİSİ DAHİLİNDE” DEDİ, ŞAHİN REDDETTİ

İfadenin dikkat çeken bölümlerinden birini Şahin ile eski danışmanı Ömür Yücel’in beyanları arasındaki farklılık oluşturdu.

Yücel’in telefonunda yapılan incelemede Belarus’taki Türk Konsolosluğu ile bazı yabancı uyruklu kişilerin vize işlemlerine ilişkin yazışmalar bulunduğu belirtildi.

Yücel, Fatıma Ovezova, Gulsum Ovezova ve Gulnara Bahımora isimli üç kişinin Türkiye ’ye giriş vizesi için yaptığı girişimlerin İdris Naim Şahin ’in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Yücel ayrıca Arte Fatih Saladuka isimli kişinin denklik işlemleri konusunda da yine Şahin’in bilgisi dahilinde girişimde bulunduğunu ifade etti.

Şahin ise eski danışmanının bu beyanlarını reddetti.

Şahin, “Ömür Yücel isimli şahsa bu konuda herhangi bir talimat vermedim. Bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum” dedi.

Yücel’le herhangi bir husumeti bulunmadığını da belirten Şahin, eski danışmanının neden bu yönde ifade verdiğini anlayamadığını söyledi.

“NEDEN ALEYHİMDE İFADE VERDİĞİNİ ANLAMIYORUM”

Savcılık, Ömür Yücel’in bir başka beyanını da Şahin’e sordu.

Yücel, “Alex” olarak bilinen Süleyman Hilmi Kalcı’nın kendisiyle irtibata geçerek, basına yansıyan çakarlı araçla ilgili olarak aracın İdris Naim Şahin’den izinsiz kullanıldığının söylenmesini istediğini ifade etmişti.

Şahin ise Kalcı ile 2019’dan bu yana doğrudan irtibatının bulunmadığını savundu.

Bununla birlikte Şahin, Ömür Yücel’in Kalcı ile iletişim kurduğunu bildiğini ve Yücel’in zaman zaman Kalcı’dan kendisine selam getirdiğini söyledi.

ŞAHİN: ARAÇLAR BİLGİM DIŞINDA KULLANILDI

Şahin, ifadesinin sonunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adına tahsis edilen araçların kendi bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının “güveni kötüye kullanma” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Şahin, bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ve araçların tahsislerini iptal ettirdiğini söyledi.

Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel’in yabancı uyruklu kadınların vize işlemlerine yardımcı olduğuna ilişkin beyanlara karşılık, bu işlemlerin kendi talimatıyla yapılmadığını savundu.

Şahin ifadesinde, “Kadınları benim adıma tahsisli araçla alıp fuhuşta kullandı ise de araçların bu amaçla kullanımı benim bilgim dışındadır” dedi.

Firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın kendisi adına tahsisli araçta yakalanması konusunda da herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.