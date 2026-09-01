Eski bakana yurt dışına çıkış yasağı. 'Çakarlı' aracı bin liraya kiraya vermiş
01.09.2026 15:50
Son Güncelleme: 01.09.2026 21:49
Eski bakanın ifadesinin hangi sıfatla alınacağı henüz bilinmiyor.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Suç Örgütü'yle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesi alındı. Şahin’in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi 12 sayfa tuttu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesinin ardından eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında TCK 220/7 kapsamında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ile TCK 283/1 kapsamında “suçluyu kayırma” suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Şahin, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Şahin'in yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şahin'in avukatları adli kontrol kararına itiraz edecek.
BİN LİRALIK ARAÇ KİRASI
Soruşturmada, Şahin adına tahsisli araçların kimler tarafından, hangi dönemlerde ve ne amaçla kullanıldığına ilişkin kayıtlar ile Ömür Yücel’in beyanları, trafik kontrol kayıtları ve Belarus bağlantılı temasların diğer delillerle birlikte değerlendirildiği öğrenildi.
İdris Naim Şahin'e tahsisli araç, soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu belirtilen Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılmıştı.
Şahin, ifadesinde aracı en son haziran ayında kullandığını savundu.
Sorguda araçlardan birinin kira sözleşmesi dikkati çekti. Şahin, otomobili Mehmet Özmen’in şirketinden 25 Aralık 2025’te kiraladığını ve sözleşmede yıllık kira bedelinin bin lira olduğunu ileri sürdü.
Şahin’in avukatı bahse konu ücretin “sembolik” olduğunu, noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini ekledi.
Hilmi Tuna Kuriş, Muğla'da yakalanmıştı. Şüphelilerin İstanbul'dan Muğla'ya yolculuklarında Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirlenmişti.
SORULARIN BÜYÜK KISMI ARAÇLA İLGİLİ OLDU
Savcılığın Şahin’e yönelttiği soruların önemli bir bölümünü 34 SL 313 plakalı Volvo S90 oluşturdu.
Soruşturma dosyasına göre firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş ile dosyanın diğer firari şüphelisi Erhan Yılmaz, 21 Ağustos 2026’da Muğla’da söz konusu araçta yakalandı. Aracı Mehmet Özmen’in kullandığı belirtildi.
Savcılık kayıtlarına göre araç, Mehmet Özmen’in sahibi ve genel müdürü olduğu SAN Sistem Lojistik Bilişim İletişim Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. adına kayıtlıydı. Aracın plakası ise 17 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2030 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edilmişti.
Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek, “Bu aracı en son haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum” dedi.
Şahin, eski bakan olması nedeniyle dört araç için tahsis hakkının bulunduğunu söyledi.
Savcılık tarafından 34 SL 313, 34 S 7815, 34 RM 8677, 34 EMT 156 ve 34 MES 340 plakalı araçlara ilişkin Şahin’e ayrı ayrı sorular yöneltildi.
Şahin, bazı araçları hatırlamadığını, kiralama işlemlerinin büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından organize edildiğini belirtti.
Şahin, ifadesinde, “Adıma tahsisli araçları ben kullanırım fakat benim kullanımımda olmadığı dönemlerde kimin kullandığını bilmiyorum” dedi.
“TAHSİS YENİ YAPILDI” DEDİ, ESKİ TARİHLİ KONTROLLER SORULDU
Savcılık, Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı Audi Q7’ye ilişkin trafik kontrol kayıtlarını da gündeme getirdi.
Dosyaya göre araç 15 Mayıs 2025’te Recep Oktay Çolak, 30 Ekim 2025’te ise Ömer Sipahioğlu tarafından kullanılırken trafik kontrolüne girdi.
Şahin ise söz konusu plaka için, “Bu araç plakası adıma tahsislidir. Tahsisi yeni yapıldı. Bir ay bile olmadı” dedi.
Recep Oktay Çolak ile Ömer Sipahioğlu’nu tanımadığını söyleyen Şahin, aracın son dönemde Belarus’tan gelen misafirleri tarafından bilgisi dahilinde kullanıldığını belirtti.
Eski Bakan Şahin, aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladığını savunmuştu.
Şahin, adına tahsisli 34 EMT 156 plakalı Audi Q7’nin Belarus’tan gelen bir heyet tarafından kullanıldığını da kabul etti.
Şahin’in anlatımına göre araç Bodrum’da kaza yaptı. Bunun üzerine misafirlerin mağdur olmaması için 34 S 7815 plakalı başka bir Audi Q7 temin edildi.
Araçların kiralanması ve Belaruslu misafirlerin ağırlanması süreçlerini Ömür Yücel’in yürüttüğünü söyleyen Şahin’in bu beyanına karşılık, Yücel’in soruşturma dosyasındaki anlatımında daha ayrıntılı bilgiler yer aldı.
Yücel, 34 EMT 156 plakalı aracın İstanbul’da Kemal Özmen’den teslim alındığını, Belarus Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve beraberindeki öncü koruma ekibiyle Bodrum’a gidildiğini, araçtaki çakar tertibatının sökülerek aracın heyete bırakıldığını ve aracın daha sonra kaza yaptığını anlattı.
2011’DEKİ FUHUŞ VE ŞANTAJ İHBARI DA SORULDU
Savcılık, Şahin’e 14 Eylül 2011’de İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı da sordu.
İhbarda, Süleyman Hilmi Kalcı’nın Belarus’tan kadınları Türkiye’ye getirerek fuhuş organizasyonlarında kullandığı, bürokratları gizli kamerayla görüntüleyerek şantaj yaptığı ve bazı kamu ihalelerinin bu yöntemle yönlendirildiği iddia ediliyordu.
Aynı ihbarda Mehmet Özmen’in “getir götür işlerini”, Nevzat Büküm’ün ise elektronik şirketlerinin ihale işlerini yürüttüğü öne sürülüyordu.
İhbarın yapıldığı tarihte İçişleri Bakanı olan Şahin, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir bilgi veya duyumunun olmadığını söyledi. Şahin ancak ihbarda adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı, Mehmet Özmen ve Nevzat Büküm’ü tanıdığını belirtti.
KALCI’YLA 2019’A KADAR İRTİBAT
Şahin, Süleyman Hilmi Kalcı’yı Belarus’ta yaşayan ve telefon bayiliği yapan bir kişi olarak tanıdığını söyledi.
Kalcı’nın Belarus’taki siyasi çevrelerle bağlantıları bulunduğunu bildiğini belirten Şahin, 2011-2019 yılları arasında kendisiyle irtibatının bulunduğunu, son görüşmelerinin ise 2019 yılında gerçekleştiğini anlattı.
Kalcı’nın Belarus’tan kadın getirerek fuhuş yaptırdığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını savunan Şahin, Mehmet Özmen’i de İstanbul milletvekilliği döneminden tanıdığını söyledi.
Şahin, Özmen’in çocukluk döneminde Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu söylediği cemaatin kurslarında okuduğuna ilişkin bilgisinin bulunduğunu da ifade etti.
Operasyonun başlamasının ardından Ömür Yücel’i aradığını belirten Şahin, Özmen’in bu geçmişini hatırlatarak protesto eylemlerine katılmaması konusunda uyarılmasını istediğini anlattı.
ESKİ DANIŞMAN “ŞAHİN’İN BİLGİSİ DAHİLİNDE” DEDİ, ŞAHİN REDDETTİ
İfadenin dikkat çeken bölümlerinden birini Şahin ile eski danışmanı Ömür Yücel’in beyanları arasındaki farklılık oluşturdu.
Yücel’in telefonunda yapılan incelemede Belarus’taki Türk Konsolosluğu ile bazı yabancı uyruklu kişilerin vize işlemlerine ilişkin yazışmalar bulunduğu belirtildi.
Yücel, Fatıma Ovezova, Gulsum Ovezova ve Gulnara Bahımora isimli üç kişinin Türkiye’ye giriş vizesi için yaptığı girişimlerin İdris Naim Şahin’in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Yücel ayrıca Arte Fatih Saladuka isimli kişinin denklik işlemleri konusunda da yine Şahin’in bilgisi dahilinde girişimde bulunduğunu ifade etti.
Şahin ise eski danışmanının bu beyanlarını reddetti.
Şahin, “Ömür Yücel isimli şahsa bu konuda herhangi bir talimat vermedim. Bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum” dedi.
Yücel’le herhangi bir husumeti bulunmadığını da belirten Şahin, eski danışmanının neden bu yönde ifade verdiğini anlayamadığını söyledi.
“NEDEN ALEYHİMDE İFADE VERDİĞİNİ ANLAMIYORUM”
Savcılık, Ömür Yücel’in bir başka beyanını da Şahin’e sordu.
Yücel, “Alex” olarak bilinen Süleyman Hilmi Kalcı’nın kendisiyle irtibata geçerek, basına yansıyan çakarlı araçla ilgili olarak aracın İdris Naim Şahin’den izinsiz kullanıldığının söylenmesini istediğini ifade etmişti.
Şahin ise Kalcı ile 2019’dan bu yana doğrudan irtibatının bulunmadığını savundu.
Bununla birlikte Şahin, Ömür Yücel’in Kalcı ile iletişim kurduğunu bildiğini ve Yücel’in zaman zaman Kalcı’dan kendisine selam getirdiğini söyledi.
ŞAHİN: ARAÇLAR BİLGİM DIŞINDA KULLANILDI
Şahin, ifadesinin sonunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Adına tahsis edilen araçların kendi bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının “güveni kötüye kullanma” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Şahin, bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ve araçların tahsislerini iptal ettirdiğini söyledi.
Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel’in yabancı uyruklu kadınların vize işlemlerine yardımcı olduğuna ilişkin beyanlara karşılık, bu işlemlerin kendi talimatıyla yapılmadığını savundu.
Şahin ifadesinde, “Kadınları benim adıma tahsisli araçla alıp fuhuşta kullandı ise de araçların bu amaçla kullanımı benim bilgim dışındadır” dedi.
Firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın kendisi adına tahsisli araçta yakalanması konusunda da herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek
GÜRLEK TEPKİ GÖSTERDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle dosyadaki delillerin uyuşmadığını söylemişti .
"Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor." diyen Gürlek, şunları kaydetmişti:
"- Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor.
- HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor."