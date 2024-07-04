Eski bakanın kardeşinin sır ölümü: Evinde cansız bedeni bulundu

Sağlık ekipleri, emekli hakim ve avukatlık yapan Nedim Adak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve cenaze üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Nedim Adak'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesine götürüldü.