Eski bakanın kardeşinin sır ölümü: Evinde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi eski hakim ve avukatlık yapan 77 yaşındaki Nedim Adak evinde ölü bulundu.

Eski bakanın kardeşinin sır ölümü: Evinde cansız bedeni bulundu

Şenlikköy Mahallesi Cevizlik Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında eski Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak'a (77) ulaşamayan kızı babasının evine geldi.

İçeriye giremeyen kızı polisten ve itfaiyeden yardım istedi. Kapıyı kıran İtfaiye ekipleri Adak'ı banyoda hareketsiz halde buldu.

Eski bakanın kardeşinin sır ölümü: Evinde cansız bedeni bulundu - 1

Sağlık ekipleri, emekli hakim ve avukatlık yapan Nedim Adak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve cenaze üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Nedim Adak'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesine götürüldü.

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