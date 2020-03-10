Eski bakanlardan Şevket Kazan vefat etti

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.



Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.



Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.



Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl kasım ayında Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etmişti.



ADALET VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARI YAPTI



Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.



Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.



Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.



SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş'ün öncü isimlerinden dava ve siyaset adamı kıymetli büyüğümüz Şevket Kazan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Şevket Kazan, Türk siyasetine Anadolu insanının sesini getiren öncü kuşaktan bir siyasetçiydi. Tarihin olup bitene dikkat kesildiği dönemlerde sorumluluklar aldı. Şimdi dava arkadaşı Erbakan hocayla tekrar buluştular. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hafızalarda yeri bakidir" paylaşımında bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Türkiye'nin hukuk mücadelesinde uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş olan eski Adalet Bakanlarımızdan Şevket Kazan Beyefendinin vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Eski Adalet Bakanımız, değerli ağabeyimiz Şevket Kazan'a Allah'tah rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski Adalet ve Çalışma Bakanı Şevket Kazan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.



Kazan, bugün ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.