Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, eski Başkan Sami Gökdeniz, Bahçelievler Mahallesi Fazlı Sokak'taki evine geldiğinde kızı Ebru Gökdeniz'in odasında hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ebru Gökdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökdeniz'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Eski Balıkesir Belediye Başkanı Gökdeniz'in kızı evinde ölü bulundu
İHA, Anadolu AjansıTürkiye