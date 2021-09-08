Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gören eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, evinde yaşamını yitirdi.

Uğur'un naaşı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisi'nden, 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı olarak seçildi. Uğur, bu görevi 2017 yılının ekim ayına kadar sürdürdü.



Evli ve 3 çocuk babası Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA Partisi'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev yapıyordu.

