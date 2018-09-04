Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın Müşaviri Gürbüz Öztürk, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Öztürk, avukatı ve yakınları katıldı.
Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Öztürk, FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağı bulunmadığını iddia etti.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Öztürk, suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Öztürk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Eski basın müşavirine FETÖ'den hapis
Anadolu AjansıTürkiye
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın Müşaviri Gürbüz Öztürk'e, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın Müşaviri Gürbüz Öztürk, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.