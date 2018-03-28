Eski basketbolcu havalimanında yaşıyor

Eski basketbolcu Mehmet Şanlı, bir süredir Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.



Bir dönem profesyonel olarak basketbol oynayan ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki Şanlı, yaklaşık 1 aydır, ABD'ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.



Uçuş için gerekli evrakı bulunmayan Şanlı, bugün uçuş ekranlarında sefer saatlerini kontrol ettikten sonra pasaport kontrol noktasına giderek görevlilere ABD'ye gitmek istediğini söyledi.

Şanlı'nın havalimanı personeline "Ben ABD'ye gitmek istiyorum. San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum. Beni ne olur oraya gönderin' dediği öğrenildi.

YEMEK İHTİYACINI HAVALİMANI ÇALIŞANLARI KARŞILIYOR

Şanlı'nın bir süredir havalimanında yaşadığını bilen görevliler Şanlı'ya gerekli evraka sahip olmadığını ve uçuş işlemlerinin yapılamayacağını anlattı. Şanlı daha sonra, terminalde vakit geçirmeye devam etti.



Havalimanında kaldığı sürede bankların üzerinde uyuyan Şanlı’nın yemek ihtiyaçları ise havalimanı çalışanları tarafından karşılanıyor.

KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ (MEHMET ŞANLI KİMDİR?)



2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya'da düzenlenen ve Fenerbahçe'nin 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.



Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.