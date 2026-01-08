Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Trabzon Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı.



Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAN İZLERİ TAKİP EDİLEREK YAKALANDI



Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen olayın şüphelisi V.Y’nin içerisinde bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden V.Y. yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.