Eski belediye başkan yardımcısına müebbet hapis cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde, 19 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer (42) ile aynı dönem Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (65) arasında daha önce sosyal medya üzerinden başlayan tartışma karşılaştıkları düğünde kanlı bitti.



Tartışma sonrası Yıldırım, yanında bulunan tabancayla Tuncer'e ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Yaralı Tuncer, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tuncer burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, bir süre sonra polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Yıldırım, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, İddianamede şüphelinin “kasten öldürme” suçundan cezalandırılması talep edildi. Davanın karar duruşmasında sanık Ziya Yıldırım ile yakınları, ölen Hasan Ali Tuncer'in yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPMIŞ

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında "Sanık Ziya'nın geçmiş yıllarda maktulün öğretmeni olmasından dolayı birbirlerini tanıdıkları, yine sanık ile maktulün aynı siyasi partiden geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği yaptıkları, sanık Ziya'nın maktul Hasan Ali ve maktulün babası Fatih'in Yükseköğrenim Bilim Vakfı'nın WhatsApp grubuna üye oldukları, 2024 yılının Kurban Bayramı'nda Fatih tarafından gruba yazılan bayramlaşma mesajının sanık tarafından silindiği, devam eden süreçte sanığın Fatih ve maktulü hedef alarak vergi kaçırdıklarından bahisle küçük düşürücü nitelikte mesajlar yazdığı, olay günü maktulün bu hususu konuşmak üzere sanıkla görüşmek istediği, evleri yakın olduğundan önce sanığın evine gittiği, burada bulamayınca sanığın düğünde olduğunu öğrendiği ve kır düğün salonuna gittiği, sanığın yanına yaklaştığında aralarında tartışma yaşandığı ve sanık Ziya'nın yanında bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile maktulü hedef alarak ateş ettiği, sanığın kaçmaya çalışan maktulü yine hedef alarak arkasından ateş ederek öldürdüğü, akabinde olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır" diyerek sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

“HAYATIMIN BİR ANLAMI KALMADI”



Tuncer'in babası Fatih Tuncer ise duruşmada gözyaşlarıyla verdiği ifadede, çok uzun yıllar süresince Serik'te eczacılık yaptığını söyleyerek, "Oğlum hiçbir suçu olmadığı halde katledilmiştir, sanık oğluma defalarca ateş etmiştir. Olayın ardından doktorların müdahalesi sırasında oğlumun ölmesini seyretmiş ve akabinde kendi arabasına binerek kaçmıştır. Bu benim 70 yaşımdan sonra çekeceğim bir acı değil. Yaşadığım olaydan sonra eczanemi devrettim, hayatımın bir anlamı kalmadı" dedi.



Fatih Tuncer sanığın daha önce verdiği ifadelerde kendisini eğitimci olarak tanımladığına dikkati çekerek, "Ben öğrencisini öldüren öğretmeni ilk defa görüyorum. Umarım bu son olsun. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Tuncer'in eşi Yıldız Tuncer de şimdi 7 yaşında olan kızının olayın ardından çok ağır travma geçirdiğini belirterek, "Kızım babasının öldürülmesinden sonra hiçbir yerde tek başına kalamıyor. Dışarıda insanların katil olduğunu ve onu da öldüreceğini düşünüyor" dedi.

“CAN HAVLİYLE ATEŞ ETTİM”

Sanık Ziya Yıldırım ise savunmasında olay gecesi düğün yerinde olduğunu, Hasan Ali Tuncer'in evine gelerek kendisini sorduğunu, ardından düğün yerine geldiğini söyleyerek, "Maktul gelince bana küfürler etti, beni tehdit etti. Bana vurdu ve sırtüstü düştüm. Sonra can havliyle 1 el ateş ettim. Hedef gözetmedim. Öldürme kastım yoktu, onun düğüne geleceğini bilseydim gitmezdim. Olayların buraya gelmesini istemezdim" dedi.



Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ziya Yıldırım'a ömür boyu hapis cezası verdi.