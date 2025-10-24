Eski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası

Isparta'nın Gelendost Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ve 20'den fazla sanığın yargılandığı davada, İYİ Partiden seçildikten sonra 20 Ocak 2025 tarihinde partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen ağır cezalara çarptırıldı. Mahkeme, sanık Mustafa Özmen'i "zimmet", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından suçlu buldu. Buna göre zimmet suçundan 10 yıl, rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, irtikap suçundan 6 yıl 3 ay ve ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özmen'e toplamda 23 yıl 11 ay 15 gün olarak uygulandı. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 79 bin 900 TL'nin hazineye aktarılmasına hükmedildi.



DİĞER CEZA VE BERAATLER



Ümit Satılmış hakkında ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlarından verilen 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Zimmet suçundan M.D.'ye 5 yıl 2 ay 15 gün, Y.Y.'ye 2 yıl 1 ay ve M.T.'ye 2 yıl 7 ay 6 gün hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti A.Ç., S.K., T.K., B.U., K.S., H.H.B., E.Ö., H.B. ve R.B. hakkında verilen çeşitli hapis cezalarıyla ilgili de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. S.Y. ve A.E. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilirken, Ü.S., A.T., M.Ö. ve Ş.Ö. ise beraat etti.