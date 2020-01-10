Eski belediye binasında Roma dönemine ait mozaik yer döşemesi

İstanbul Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında Roma dönemine ait mozaik bulundu.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan kazılar ile birlikte dev mozaiğe daha önce İSKİ tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarında zarar verildiği ortaya çıktı.

TARİHİ MOZAİK YER DÖŞEMESİ OLDU

Tarihi binada 2016 yılında Zeytinburnu Belediye başkanlığı yeni binasına taşındıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında binanın alt bölümünde dev mozaik bulundu. Mozaiğin yer döşemesi olarak kullanıldığı öğrenildi.

Daha önce belediye binası olarak kullanılan tarihi yapı

Yapılan ön incelemelerde mozaiğin yaklaşık olarak MS 2. yüzyıl Roma döneminde kalma olduğu tespit edildi.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi.Mozaiğin çalışmaları tamamlandığında Gaziantep’te 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi’ne rakip olabileceği belirtiliyor.