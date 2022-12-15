Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar hakkında tutuklama talebi

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüphelinin ifadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma savcılığı, ifadeleri alınan 17 şüpheliden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günay'ı, "irtikap" ile "rüşvet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Diğer şüphelilerden 8'i, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden birinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile Selçuk Bartınlı'nın da aralarında yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon sırasında adresinde bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.