Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a 1 yıl hapis cezası

Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı'nın, Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar belli oldu.



Mahkeme, sanıkları "görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.



Kocadon'un avukatı Mehmet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, karar duruşmasının ocak ayında yapıldığını ancak yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını süreci dolayısıyla tebligatın ellerine yeni ulaştığını bildirdi.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunduklarını aktaran Türkoğlu, "Daha kesinleşmemiş bir karar. İstinaf sonucunu bekleyeceğiz. Kararın bozulacağına inanıyoruz. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz'' dedi.



Kocadon ve Aytı hakkında, 2012'de verilen bir tadilat yapı ruhsatıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

