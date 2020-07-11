Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen hayatını kaybetti

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, tatilini geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat etti.

Doğan Taşdelen Yalıkavak'ta yüzerken fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Özel hastaneye kaldırılan Taşdelen, kurtarılamadı.

Bir dönem Çankaya Belediye Başkanlığı görevi yapan Taşdelen, mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babasıydı.

71 yaşındaki Doğan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'DAN TAZİYE TELEFONU



Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Doğan Taşdelen'in oğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu taziyelerini iletti.