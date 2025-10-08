Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda tedavi görüyor
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, rahatsızlığı nedeniyle hastaye kaldırıldı. Tedbir amacıyla yoğun bakıma kaldırıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.
Çetin'e acil şifalar dileyen Karasu, "En kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.
