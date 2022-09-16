Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören 25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61) yaşamını yitirdi.



Pekşen ağustos ayında Muğla Bodrum'da hastaneye kaldırılmış, 10 gün yoğun bakımda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.



Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."