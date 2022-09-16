Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat etti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 15:55

Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören 25'inci ve 26'ncı Dönem Haluk Pekşen (61) yaşamını yitirdi.

Pekşen ağustos ayında Muğla Bodrum'da hastaneye kaldırılmış, 10 gün yoğun bakımda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"25 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...