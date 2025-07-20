Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yaşamını yitirdi

Bir süredir sarkom (yumuşak doku kanseri) tedavisi gören eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 25., 26. ve 27. Dönem Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, bu sabah Bursa'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Karabıyık için yarın saat 10.00'da akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tören düzenlenecek.

Bursa Ulu Camii'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek olan Karabıyık, burada ikindide aile mezarlığında toprağa verilecek.

LALE KARABIYIK KİMDİR?



Prof. Dr. Lale Karabıyık, 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiş ve aralıksız olarak 3 dönem görev yapmıştı. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. 2023'ün ikinci yarısında TBMM milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Lale Karabıyık, akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyordu.

DERS KİTAPLARI VE AKADEMİK MAKALELERİ BULUNUYOR

22 Ağustos 1965'te Bilecik'te doğan Lale Karabıyık, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, 1989'da yüksek lisans, 1993'te doktora derecelerini tamamlayıp 1994'te yardımcı doçent, 1999'da doçent ve 2005'te profesör ünvanını almıştı.

Muhasebe ve finans alanında uzmanlığı bulunan Karabıyık, akademide dekan yardımcılığı, senato üyeliği, enstitü müdürlüğü gibi birçok idari görev üstlenmişti. Lale Karabıyık'ın 6 ders kitabı, 29-39 arasında akademik makalesi, çalışmaları ve ödülleri yayımlanmıştı. Prof. Dr. Karabıyık Erasmus+, TÜBİTAK ve Horizon EU gibi uluslararası projelerde aktif rol almıştı.