Eski CHP Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi

Alınan bilgiye göre, CHP YDK Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.



Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarını eleştiren ve tepki gösteren Sevigen'in oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.



Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle "uyarı cezası" istemiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararların ise 2022 yılının ocak ayında yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.

