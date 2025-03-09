Eski CHP'li Gürsel Tekin parti kuruyor

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kuruyor.

Partinin adının "Kararsızlar Partisi" olacağı belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Tekin, "Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor." dedi.

Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı partiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Tekin, "Kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi" dedi.

