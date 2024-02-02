Eski CIA ajanına 40 yıl hapis

WikiLeaks'e 8 bin 761 belge sızdıran eski CIA ajanı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Eski CIA ajanı Joshua Schulte (35), çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurmaktan da suçlu bulundu.



NE OLMUŞTU?



Eski ajan, CIA'e ait akıllı telefonları hackleme ve dinlenmesini sağlayan Vault-7 belgelerini sızdırmakla suçlanmıştı.



Schulte, 2017'de 8 bin 761 belgeyi WikiLeaks'e sızdırmıştı.



Amerikan Adalet Bakanlığı, bunun Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlali olduğunu açıkladı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin