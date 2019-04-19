Eski Danıştay üyesi Osman Çırak'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çırak ile avukatı katıldı.



Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çırak, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.



Çırak ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



KARAR



Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Osman Çırak'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.



Tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Çırak hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.



Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

