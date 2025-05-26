Eski dekanın yalanı ortaya çıktı, profesörlüğü iptal edildi: Karar onay için YÖK'te

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) akademik bir skandal ortaya çıkarıldı.

Üniversitede eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal döneminde rektör yardımcılığı yapan, Hukuk Fakültesi'nin de uzun yıllar dekanı olan Mehmet Altunkaya hakkında yapılan bir şikayette; Altunkaya'nın akademik ünvanları hak ederek almadığı, koşulları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığı iddia edildi.

Bu kişinin yayımladığını beyan ettiği bütün çalışmaların, gerçekten yayımlanıp yayımlanmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten şikayetçi, eserinin bulunmadığını, eser diye ortaya koyduğu şeylerin de intihal olduğunu öne sürdü.



ALMAN HOCANIN KİTABINI KOPYALAMIŞ



Örnek de veren şikayetçi, "Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015" künyeli kitabın, Hans Geisler'in "Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008" künyeli kitabının Türkçeye hem de özensiz çevirisinden ibaret olduğunu kaydetti.

Çeviri olduğu anlaşılmasın diye bazı kısımlara Türk hukukundan genel bilgiler eklendiği ve genel kaynaklara atıf yapıldığından bahseden şikayetçi, ancak bu eklemenin kitabın yüzde 1'i bile olmadığı, kitabın içeriğinin büyük oranda aynen çevrildiği, dipnotların bile büyük oranda aynen aktarıldığını belirtti.



KOPYALAMADA ÇEVİRİ PROGRAMI HATASI



Kitap yazılırken çeviri programı kullanıldığını da kaydeden şikayetçi şunları söyledi:

"36'ncı sayfada, ikinci paragrafın üçüncü satırında yer alan 127 rakamından açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Buradaki bilgi kitabın aslında 57'nci sayfada yer alan 127 numaralı dipnottur. İlgili şahıs çeviri yaparken 127'yi silmeyi unutmuştur. Yine çeviri programı 'karma sözleşmeyi', 'karışık sözleşme' olarak çevirmiş ki kitabın 49'uncu sayfasında Türk hukuk terminolojisine bu ifade kazandırılmıştır. Bu bahsedilenler kitaptaki ağır intihal yanında devede kulak kalmaktadır. Objektif ve gerçek bir bilim insanı, kitabın yüzde 99'unun kötü çeviri yoluyla oluşturulduğunu kolayca tespit edebilir."



Çeviri metnin, idareyi kandırmak ve kadro almak amacıyla kullanıldığını dile getiren şikayetçi, böyle bir kişinin Hukuk Fakültesi'nde genç dimağlara hukuk öğretmesine izin verilmesinin Türkiye Cumhuriyeti devleti, hukuk camiası ve Akdeniz Üniversitesi gibi bir üniversite için utanç verici olduğunu belirterek, gereğinin yapılmasını talep etti.



İNCELEMEDE SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ



Şikayet üzerine AÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişinin incelemesi neticesinde, şikayete konu iddiaların doğru olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, Altunkaya'nın profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmamış olduğu, diğer bir makalenin ise kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı halde, taşıyormuş gibi gösterildiği saptandı. Altunkaya'nın bu eylemlerinin aynı zamanda etiğe aykırı olduğu yetkili kurullarca karara bağlandı.