Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre Doğan, bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavi görüyordu.



Doğan, sabah saatlerinde, 93 yaşında yaşamını yitirdi.



ERBAKAN’IN DAVETİ ÜZERİNE SİYASETE GİRDİ



Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisi’nden (MSP) 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı.



1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi’nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991’den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.



Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Doğan, bir kısım arkadaşıyla 1987’de İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı’nı (İSİLAY) kurdu. Doğan, Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu vakfın Keçiören ve Balgat’taki müesseselerinde, ilerleyen yaşına rağmen eğitim faaliyetlerine devam ediyordu.