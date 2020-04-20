Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü

Gaziantep'te bir süre önce yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, kent merkezindeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Görmez, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Görmez ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak "Mevcut durumun hassasiyeti, hocamızın isteği ile yüz yüze görüşme yerine telefonla görüşülmesi rica olunur" ifadesini kullandı.