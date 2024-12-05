Eski DLH müdürünün ölümüyle ilgili sürücüye tutuklama

Olay Atakum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün yaşandı. Kahraman Ç. (27) yönetimindeki 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan eski Samsun DLH müdürlerinden Halim Bekiroğlu (74) ve eşi Gülnaz Bekiroğlu'na (64) çarptı.



Yaralanan Halim Bekiroğlu ambulansla özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekiroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Halim ve Gülnaz Bekiroğlu'nun, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun anne-babası olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü Kahraman Ç., nöbetçi mahkemeye ifade vermesinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.