Eski emniyet müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı oldu

Eski emniyet müdürü Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı olarak atandı.

Eski emniyet müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı oldu
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'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan eski emniyet müdürü Metin Alper,  Zabıta Daire Başkanı oldu.

Resmi olarak atamasının yapılmasının ardından Alper, görevine başladı.

METİN ALPER KİMDİR?

Metin Alper, 1992'de Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çeşitli kademelerde görev yapan Alper, 2016'da Adıyaman'da, 2019'da Trabzon'da il emniyet müdürlüğü yaptı.

Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevinin ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak atanmıştı.

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