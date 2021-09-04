Eski erkek arkadaşı tarafından dövülüp araçtan atıldı

Gaziantep'te yaşayan Nuray Koçak (46) eski erkek arkadaşı Hasan S. tarafından dövülüp araçtan atıldı.



Olay, 1 Eylül'de Şahinbey ilçesi Yeşilsu Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 6 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Nuray Koçak, yürüyüş yapmak için çıktığı parkta eski erkek arkadaşı Hasan S. ile karşılaştı.

Hasan S., Koçak’ı evine bırakacağını söyleyerek aracına bindirdi. Otomobili farklı bir istikamete süren Hasan S. ile Nuray Koçak arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, kadını araçtan attı. Ardından araçtan inen Hasan S., yerde kanlar içinde yatan Nuray Koçak'ı tekmelemeye devam etti.

"YAKALANMADAN EVDEN ÇIKAMAYACAĞIM"

Hasan S., burnu kırılan yüzünde ve vücudunda sıyrıklar oluşan Nuray Koçak’ı yeniden aracına alıp, hastanenin önüne bıraktı. Darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunan Nuray Koçak, “Artık bu adamı benden uzaklaştırmalarını istiyorum. Yaptığının cezasını çeksin. Benim kimsem yok diye ölmek zorunda değilim" dedi.



Hastanede tedaviye alınan Nuray Koçak, bir gün sonra taburcu edildi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Koçak, Hasan S.’nin yakalanmadan evden çıkamayacağını söyledi.



"POLİSLERE SESLENDİM SESİMİ DUYURAMADIM"

Doğum gününde eski sevgilisi tarafından tekme tokat dövülen Nuray Kolçak, "Parka yürümek için çıkmıştım. Beni konuşmak için çağırdı, arabasına bindim. O sırada gaza basıp hareket etti. Yolda polislere seslendim sesimi duyuramadım" dedi.

"KİMSEM YOK DİYE BU ŞEKİLDE ÖLMEK İSTEMİYORUM"



Hasan S. hastaneye gelerek Nuray Kolçak'ı eğer kendisinden şikayetçi olursa öldürmekle tehdit etti.

Ölmek istemediğini belirten Nuray Koçak, "Beni burada öldür diye bağırdım. Beni hastanenin önüne attı, al burada geber, sahiplerin gelsin seni kurtarsın dedi. Ondan sonra ben hastanede yatarken de oraya geldi ve kapıdan bana ‘Şikayetçi olmadın değil mi?’ diye sordu. ‘Sana bir şey sorarlarsa düştüm diyeceksin’ dedi. ‘Benden şikayetçi oldun sen bu dava burada bitmez seni öldüreceğim bu senin iyi günlerin’ dedi ve gitti" şeklinde konuştu.

Savcılığa şikayette bulunan kadın, "Bu kaçıncı darp edilişim, canıma tak etti artık. Huzurum bitmiş durumda. Ben artık bu adamı benden uzaklaştırmalarını istiyorum. Yaptığının cezasını çeksin. Benim kimsem yok diye ölmek zorunda değilim" dedi.



"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"



Nuray Koçak, 3 çocuğu ile yalnız olduğunu ve can güvenliğinin olmadığını belirten Koçak, şöyle devam etti:

"Ertesi gün hastaneden çıkıp eve geldim. Çocuklarım çok korkmuştu kızım anne seni böyle mi görecektim diye kafasını duvarlara vurdu. Ben ölürsem 3 tane çocuğuma kim bakacak. Çok korkuyoruz. Ben daha önce şikayet etmiştim. Arabasından silahı alındı. Beni aradı, benim silah bulamayacağımı mı zannettin dedi. Nasıl korkmayalım böyle bir insandan. Artık hayatımızdan endişe ediyoruz.''

