Eski erkek arkadaşını buluştuğu pastanede bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir pastanede buluşan İ.P. ile eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, işletmede bulunan bıçağı alarak İ.P'yi sırtından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Şüpheli H.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.