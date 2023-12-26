Eski erkek arkadaşını buluştuğu pastanede bıçakladı

Aydın'da bir kadın, pastanede buluştuğu eski erkek arkadaşını sırtından bıçakladı. Bıçaklanan kişi tedavi altına alınırken, kadın gözaltına alındı.

Eski erkek arkadaşını buluştuğu pastanede bıçakladı

'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir pastanede buluşan İ.P. ile eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, işletmede bulunan bıçağı alarak İ.P'yi sırtından yaraladı.

Eski erkek arkadaşını buluştuğu pastanede bıçakladı - 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli H.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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