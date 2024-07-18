Eski erkek arkadaşıyla tartışan kadın, telefonu kapattıktan sonra 7. kattan atladı

Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Eski erkek arkadaşıyla tartışan kadın, telefonu kapattıktan sonra 7. kattan atladı

'te R.A. (24) isimli kadın, kuzenleriyle evde otururken iddiaya göre eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Daha sonra telefonu kapatan R.A., 7. kattaki dairenin balkonundan kendini boşluğa bıraktı

Kadın ağır yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da klima kavgası ölümle bitti

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel: Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda

Özel: Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

Dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...