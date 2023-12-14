Eski eş cinayeti: Nursena Kozan yaşam mücadelesini kaybetti

Dün akşam saatlerinde Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, eski eşi Ş.Ş. tarafından başından vurularak ağır yaralanan Nursena Kozan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hastanede çocuğunu bekleyen baba Erdal Kozan, kızının yaklaşık bir yıl önce Ş.Ş.'den boşandığını belirtti.
Boşandığı eşinin kafasına ateş etmesi sonucu kızını kaybeden baba Kozan, "4 yaşında kızı var. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. O zaman hep birlikte hesabımızı başka türlü sormaya yöneliriz. Ben, Türk adaletine inanıyorum." dedi.
Zanlının yargılanmasının ardından müebbet hapis cezası alacağına inandığını vurgulayan Kozan, şunları kaydetti:
"Hakim beyin ya da hakime hanımın, müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez, ama en azından birazcık rahatlarım. İnşallah yoğun bakımdan çıkar ve çocuğuna kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez."
Kızının, eşinden ayrılalı yaklaşık bir yıl olduğunu söyleyen Anne Gülay Tek ise, "Bir yıl sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Televizyondan izlerken 'benim başıma gelmez' diyordum. Benim başıma da geldi." sözlerini sarf etti.
Yapılanın insanlık dışı olduğunu dile getiren Tek, şüphelinin müebbet hapis cezası almasını istediğini belirtirken, "Her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir. İnsan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık. Hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu, insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı." diye konuştu.
OLAY
Dün akşam saatlerinde, Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde, Ş.Ş., boşandığı eşi Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı. Ş.Ş. ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.
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