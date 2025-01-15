Eski eş ile görüşme boşanma nedeni sayıldı: 100 bin lira tazminat ödeyecek
Ankara'da görülen boşanma davasında mahkeme, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüşüp, birlikte tatile giden Mesut B.'yi ağır kusurlu buldu. Adamın, karısına 100 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. İstinaf da kararı hukuka uygun buldu.
Mahkeme, eski eşle görüşmeyi boşanma nedeni saydı.
Emekli öğretmen Fatma B., 2019 yılında evlendiği jeoloji mühendisi Mesut B.'nin, eski eşiyle sık görüştüğünü, birlikte tatil gittiklerini iddia ederek boşanma davası açtı.
Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, davalı Mesut B.'nin, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüştüğü, banka hesabına para gönderdiği ve birlikte tatile gittiklerinin otel kayıtları, banka dekontları ve diğer delillerle tespit edildiğini belirterek, davalının ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
100 BİN LİRA DA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davacı lehine 100 bin lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.
İSTİNAF KARARI HUKUKA UYGUN BULDU
Davalı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.
Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanmaya ilişkin tüm delillerin toplanıp değerlendirildiği, delillerin takdirinde yanlışlık yapılmadığı belirtildi.
Kusur tespitine ilişkin değerlendirmede ise davalı kocanın eski eşiyle yüz yüze ve telefonla oldukça sık görüşmesi ve eski eşine düzenli olarak para göndermesinin ve gizlice tatil yapmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekildi.
Davalı kocanın bu yüzden tamamen ve ağır kusurlu olduğu ve kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.
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