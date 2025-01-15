Eski eş ile görüşme boşanma nedeni sayıldı: 100 bin lira tazminat ödeyecek

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davacı lehine 100 bin lira tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. İSTİNAF KARARI HUKUKA UYGUN BULDU Davalı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, davalı Mesut B.'nin, eski eşiyle yüz yüze ve telefonla sık görüştüğü, banka hesabına para gönderdiği ve birlikte tatile gittiklerinin otel kayıtları, banka dekontları ve diğer delillerle tespit edildiğini belirterek, davalının ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanmaya ilişkin tüm delillerin toplanıp değerlendirildiği, delillerin takdirinde yanlışlık yapılmadığı belirtildi.

Kusur tespitine ilişkin değerlendirmede ise davalı kocanın eski eşiyle yüz yüze ve telefonla oldukça sık görüşmesi ve eski eşine düzenli olarak para göndermesinin ve gizlice tatil yapmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekildi.

Davalı kocanın bu yüzden tamamen ve ağır kusurlu olduğu ve kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.