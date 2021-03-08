Eski eşe 'az ceza' (Samsun'daki kadına şiddetin cezası ne olacak?)

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Tuğba Öztürk/ntv.com.tr

Kadına şiddet bu kez, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından öldüresiye dövülmesiyle gündemde.



Vahşi şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası gözaltına alınan zanlı İbrahim Zarap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zanlıya yöneltilen suçlama ise; kasten öldürmeye teşebbüs... Yekililer zanlının en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Peki zanlı suçlu bulunması halinde kaç yıl ceza alacak?



Sorunun yanıtı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35'inci maddesinde. Maddeye göre; bir suçu işlemeye başlayan kişi, elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa "teşebbüsten" sorumlu tutuluyor.



Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 13 yıldan 20 yıla kadar; müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor.



Failin, suçu işlemekten kendi rızasıyla vazgeçmesi durumunda ise teşebbüsten ceza yerine, sadece yaralamaya yönelik ceza veriliyor.

EN AZ 5 YIL CEZA



Konuyla ilgili ntv.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Avukat Dr. Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

"Sulh Ceza Kanunu'nun 81.maddesi ve 35. maddesi uyarınca; kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Mahkeme burada üst sınırdan hüküm verirse bu karar istinaf ve Yargıtay denetiminde geçip kesinleşirse; diyelim ki 15 yıl, bunun yatarı da 9 yıl; 10 yıl şartla salıverme, 1 yıl denetimli serbestlik. Bu haliyle hüküm verir ve kesinleşirse 9 yıl. Ama alt sınır olan 9 yıldan hüküm verirse bu durumda da yatarı 5 yıl oluyor."



YARI ORANINDA CEZA ARTIRIMI

Kanunda, şiddet ve öldürme suçlarının eşe karşı olması durumunda "ağırlaştırıcı sebep" sayıldığını söyleyen Epözdemir, "Sulh Ceza Kanunu'nun 86. maddesi 3'üncü fıkrası kasten yaralama eşe karşı olursa şikayetten bağımsız hale gelir ve ceza yarı oranında artar. Sulh Ceza Kanunu'nun 82. maddesi de eğer eşinizi öldürürseniz tasarlayarak, canavarca hisle veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı öldürme yaparsanız ağırlaştırılmış müebbet hapsi alırsınız" diye konuştu.

ESKİ EŞLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEME



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda ağırlaştırıcı nedenin eski eşleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurmuştu.

Bu düzenleme hazırlığına değinen Epözdemir, "Genelde kadına şiddet ve kadın cinayeti vakaları, istatiksel olarak da, önemli bir kısmı boşanmış eşe karşı olduğu için yeni düzenlemede bu suçların mağduru boşanmış eş olduğunda, yani boşanmış eşe karşı yaralama, şiddet, öldürme gibi hallerde evlilik birliği devam ediyormuşcasına ceza oranı kasten yaralamada da yarı oranında artacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Epözdemir kasten öldürme suçlarında da beklenen yeni düzenlemeyle birlikte "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"nın söz konusu olacağını söyleyerek, "Suç mağduru boşanmış eş dahi olsa sanki eşmiş gibi kabul edilecek ona göre cezalarda ağırlaştırıcı sebepler göz önünde bulundurulacak" değerlendirmesini yaptı.

ESKİ EŞE SOKAK ORTASINDA ŞİDDET