Eski eşe baltalı saldırıya indirimsiz 18 yıl hapis

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, boşandığı 29 yaşındaki İlke Kuleli'ye çalıştığı markette baltayla saldırarak 5 parmağını koparan İsmail Demirci (35), indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan Demirci, "Pişmanım keşke olmasaydı" diyerek beraatini isterken, İlke Kuleli ise "Öldürüldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum" dedi.



İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme biri 9, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğunun velayetini annelerine verdi. Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarını ardından da peşini bırakmadı.

"İKİ AY YATARIM VAR" MESAJI

İsmail Demirci saldırıdan önce İlke Kuleli'ye "Yarın geleceğim, hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Kime sığınırsan sığın, yarın git savcıya şikayet et, 2 ay yatarım var, akıllı ol" gibi tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi.



Mahkeme heyeti, İsmail Demirci'ye eski eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan indirimsiz 18 yıl hapis cezası verdi.

Boşanmalarından 4 gün sonra eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giden Demirci, baltayla saldırdı. İçerideki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu. Çevredekiler, kadını marketten çıkararak ölümden kurtardı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuleli, ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Kuleli'nin sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı. Aydın Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Koruması ve Kadına Şiddet Soruşturma Bürosu'nun olayla ilgili soruşturmasını tamamlamasından sonra Demirci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu.

'ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA DEĞİL YAŞARKEN ANLAŞILMAK İSTİYORUM'



Davanın bugün görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık İsmail Demirci ve avukatı, İlke Kaleli'nin anne ve babası ile avukatı yer aldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık İsmail Demirci, "Pişmanım keşke olmasaydı" diyerek beraatini isterken, mağdur İlke Kuleli ise "Öldürüldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum. Şikayetçiyim en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, İsmail Demirci'ye eski eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan indirimsiz 18 yıl hapis cezası verdi.