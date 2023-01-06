Eski eşe kimyasal saldırı

İstanbul'da eski karısına kimyasal maddeyle saldıran kişi tutuklandı.

Bayrampaşa'da yaşayan iki çocuk annesi Yasemin Aksoy, 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar ile bir yıl önce boşandı.



Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti.



Yusuf Çavdar, işe gitmek için evden çıkan Yasemin Aksoy'un önünü kesip tartıştı.

KİMYASAL MADDE İLE SALDIRDI



Genç kadınının yüzüne, kimyasal madde atan zanlı kaçtı.



Hastaneye kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu.

''PAS SÖKÜCÜ ATTIM'' DEDİ



Yakalanan Yusuf Çavdar, kadına pas sökücü attığını iddia etti.

TUTUKLANDI



Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.