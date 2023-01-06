Eski eşe kimyasal saldırı

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Yasemin Aksoy, bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yusuf Çavdar'ın kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Yüzünde ve boynunda yanıklar oluşan Aksoy şikayetçi oldu. Zanlı tutuklandı.

Eski eşe kimyasal saldırı

'da eski karısına kimyasal maddeyle saldıran kişi tutuklandı.

Bayrampaşa'da yaşayan iki çocuk annesi Yasemin Aksoy, 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar ile bir yıl önce boşandı.

Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti.

Eski eşe kimyasal saldırı - 1

Yusuf Çavdar, işe gitmek için evden çıkan Yasemin Aksoy'un önünü kesip tartıştı.

KİMYASAL MADDE İLE SALDIRDI

Genç kadınının yüzüne, kimyasal madde atan zanlı kaçtı.

Eski eşe kimyasal saldırı - 2

Hastaneye kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu.

Eski eşe kimyasal saldırı - 3

''PAS SÖKÜCÜ ATTIM'' DEDİ

Yakalanan Yusuf Çavdar, kadına pas sökücü attığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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