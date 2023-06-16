Eski eşe kimyasal saldırıda zanlı serbest

''GÜZELLİĞİNE Mİ GÜVENİYORSUN?''



Yasemin Aksoy, yaşadığı korku dolu anlarıysa şöyle anlatmıştı:

"İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. 'Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama süründüreceğim' diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim. Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci bir hamle yaptı, muhtemelen boynuma geldi. Yere kapaklandım ve bağırmaya başladım.O sırada gözlerim kapalıydı. Çığlık çığlığa apartmana koştum. Babam ve annemden yardım istedim. O sıra komşular yardım ettiler. Mahallemizden bir komşu yüzümü yıkamış. O sayede yüzümde hafif yanıklar oldu. Boynum kötü halde. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, sürekli peşimdeydi. Atölyeme ses kayıt cihazı yerleştirmişti. Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı.''